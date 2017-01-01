Грабители обворовали почтовое отделение на Винничине

Злоумышленники вломились в почтовое отделение и украли оттуда посылки. Был объявлен план Перехват, после чего грабители были задержаны.

Преступная группа ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 11 января.

"10 января около 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский. Злоумышленники завладели посылками, которые находились в отделении перевозчика, и на автомобилях скрылись с места преступления. На территории области было введено план Перехват", - сказано в сообщении.

Четыре злоумышленника были задержаны правоохранителями в Жмеринском районе. Автомобиль еще одним подозреваемым оперативники задержали в Могилеве-Подольском.

"Четверо из задержанных - жители Винницы в возрасте от 30 до 38 лет, пятый - 41-летний житель Могилев-Подольского", - информируют в полиции.

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж), за что предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Полиция проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства совершения этого преступления и лица, которые могут быть причастны к нему.

Напомним, что ранее банду грабителей поймали на горячем под Киевом. Группировка занималась "налетами" на торговые центры, офисы и предприятия, предварительно выяснив их график работы и потенциальную выгоду.

Также сообщалось, что в Киеве воры взорвали банкомат Ощадбанка. Унести деньги из банкомата грабителям так и не удалось. Взрывом была повреждена только внешняя крышка, а сейф с валютой остался целым.

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