"Таможенник" из "ЛНР" сел в тюрьму на восемь лет

Оперативники СБУ вывели мужчину на подконтрольную Украине территорию "в результате спланированной оперативной комбинации".

Сепаратист будет сидеть в тюрьме восемь лет СБУ

Сватовский районный суд Луганской области приговорил сепаратиста "ЛНР" к восьми годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

"Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево", – говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина продолжил "службу" на блокпостах и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела сепаратиста на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

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Накануне сообщалось, что СБУ вывезла из "ДНР" ценного свидетеля. Бывший сепаратист дал украинским спецслужбам свидетельские показания относительно бывших "сослуживцев" и наличия иностранной военной техники.

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