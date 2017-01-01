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Пограничники показали погоню за контрабандистами

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Во время преследования злоумышленники начали выбрасывать из автомобиля контрабандные сигареты.
В результате изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек сигарет
В результате изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек сигарет
dpsu.gov.ua

Пограничники Волынской области устроили погоню за контрабандистами  возле украинско-белорусской границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Стражи заметили автомобиль Volkswagen в полночь. Во время преследования микроавтобуса, которым неизвестные ехали в направлении пункта пропуска, дверцы микроавтобуса открыли и на скорости начали выбрасывать один за другим пакеты.

Пограничники остановили микроавтобус в пункте пропуска Пища. Там был водитель и два пассажира. Правоохранители изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек контрабандных сигарет. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее в Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет АН-2, на котором контрабандисты переправляли сигареты в Румынию.

Также сообщалось, что на границе с РФ задержали украинца с 20 кг наркотиков в бензобаке автомобиля.

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Теги: контрабанда, видео, контрабандисты, пограничная служба, пограничники, погоня
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Источник: korrespondent.net

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