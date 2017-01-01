Пограничники показали погоню за контрабандистами
Пограничники Волынской области устроили погоню за контрабандистами возле украинско-белорусской границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Стражи заметили автомобиль Volkswagen в полночь. Во время преследования микроавтобуса, которым неизвестные ехали в направлении пункта пропуска, дверцы микроавтобуса открыли и на скорости начали выбрасывать один за другим пакеты.
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Пограничники остановили микроавтобус в пункте пропуска Пища. Там был водитель и два пассажира. Правоохранители изъяли семь пакетов с 3,5 тысячами пачек контрабандных сигарет. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.
Ранее в Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет АН-2, на котором контрабандисты переправляли сигареты в Румынию.
Также сообщалось, что на границе с РФ задержали украинца с 20 кг наркотиков в бензобаке автомобиля.
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