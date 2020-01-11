ФСБ пыталась завербовать сотрудника Укроборонпрома – СБУ

Сотрудники ФСБ применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение, утверждают в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факты вербовки представителями российской ФСБ трех жителей Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

Отмечается, что вербовались бывший милиционер, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна Укроборонпром.

"Установлено, во всех случаях привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, с помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области воинских частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье о государственной измене (ст.111 УК Украины).

Ранее ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в государственной измене. Офицер спецслужбы в декабре 2017 года уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся в Украину.

Также сообщалось, что суд в Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

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