Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФСБ пыталась завербовать сотрудника Укроборонпрома – СБУ

Комментариев: 3
Сотрудники ФСБ применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение, утверждают в СБУ.
СБУ знает, кто именно пытался завербовать украинцев
СБУ знает, кто именно пытался завербовать украинцев
Пресс-служба президента Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факты вербовки представителями российской ФСБ трех жителей Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

Отмечается, что вербовались бывший милиционер, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна Укроборонпром.

"Установлено, во всех случаях привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, с помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области воинских частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье о государственной измене (ст.111 УК Украины).

Ранее ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в государственной измене. Офицер спецслужбы в декабре 2017 года уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся в Украину.

Также сообщалось, что суд в Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

В Харькове пытались подорвать бывшего разведчика ВСУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, видео, спецслужбы, ФСБ, агент, измена, Сумская область, госизмена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Gidnyk    11.01.2020, 17:57
Оценка:  0
Gidnyk
Неужели Найема вербовали? Хотя, тот бы не отказался.
farfalle    11.01.2020, 17:21
Оценка:  -4
farfalle
Дебилы, ФСБ не занимается операциями в других странах.
ira0958    11.01.2020, 17:03
Оценка:  -2
ira0958
В результате вчерашнего обстрела со стороны украинских оккупантов в Кировске (ЛНР) получили повреждения газопровод и линия электропередачи (ЛЭП).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь