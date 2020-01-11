Спорили, куда положить подарки: Трогательная история о погибшей в самолете паре

Украинка чуть не улетела смертельным рейсом и рассказала трогательную историю о паре, которую увидела на регистрации.

Гражданка Украины, которая чуть не улетела смертельным рейсом из Тегерана, рассказала трогательную историю о семейной паре с чемоданами подарков. Женщина запомнила, как они хотели домой.

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Запись телефонного разговора с женщиной опубликовали на странице "Голоса Америки" в Twitter.

По словам украинки, она с мужем могла сесть в тот же самолет, но они в последний момент отменили свои билеты и улетели на минуту раньше. Очевидица рассказала, что в аэропорту она заметила молодую пару из Украины. Эти люди, которые стояли с ней рядом на регистрацию в аэропорту, навсегда останутся в ее памяти.

Мы вылетали из Тегерана, возвращаясь из отпуска, и садились на самолет, чтобы с пересадкой лететь домой. И рядом с нами был рейс на Киев. Была возможность у нас на нем тоже лететь, потому что у нас билеты отменили за несколько часов до рейса. Рейсы никакие не отменялись, ситуация была спокойная, - рассказала украинка.

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Она рассказала, что внимательно рассматривала пассажиров смертельного рейса, ведь могла бы быть в их числе.

Рейсы отправлялись практически в одно время. Мы практически на пару минут раньше улетели. Я наблюдала, в основном семьи были иранские. Но одна семья до сих пор перед глазами - муж с женой обсуждали и не могли договориться, куда подарки положить: орешки, конфеты. У них было пять чемоданов, куча вещей, эти подарки, - вспомнила женщина.

По прилету домой супруг показал женщине новость о крушении самолета МАУ в Тегеране и сказал:

Вот видишь, как коротка жизнь, нужно ценить каждый момент!

«До сих пор це стоїть перед очима… » Українка, яка була в аеропорту Тегерана 8 січня, і каже, що бачила чергу на рейс МАУ, розповіла нам подробиці тієї години в аеропорту. Вона мешкає в Лондоні, заміжня за іранцем. Публікуємо тільки аудіо через побоювання її родини в Ірані pic.twitter.com/KWvorua8oR — Голоc Амepики (@chastime) 11 січня 2020 р.

Напомним, появилось видео ракетной атаки Ирана по самолету МАУ. Иранские СМИ распространяют видео вероятной атаки на самолет МАУ.

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