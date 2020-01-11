Дело по сбитому самолету МАУ переквалифицировали

Дело будут расследовать как умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Офис генпрокурора переквалифицировал дело по сбитому в Иране самолету на статью об умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса в субботу, 11 января.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - говорится в сообщении.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные.

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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