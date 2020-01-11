СМИ рассказали о махинациях на закупках газа для Укрзализныци

Укрзализныця в декабре 2019 года переплатила за газ по сравнению с биржевыми котировками четыре миллиона гривен.

Укрзализныця купила у Укргазресур топливо без тендерных процедур и переплатила компании четыре миллиона гривен. Об этом сообщает издание Наши деньги.

По информации СМИ, стоимость газа по соглашению с Укргазресурс составила 7,655 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров. Эта цена была почти на уровне самого дорогого топлива в прейскуранте Нафтогазу 7,756 тысяч гривен на условиях постоплаты. Еще большей была пропасть между закупочной ценой Укрзализныци и ценами на голубое топливо на Украинской энергетической бирже в ноябре - 5820 гривен.

По данным государственной системы Spending, Укрзализныця в декабре заплатила по ноябрьскому счету 17,82 млн гривен. Переплата по сравнению с биржевыми котировками составляла около 4 млн гривен.

Речь идет о контракте на поставку газа, который Укрзализныця заключила с Укргазресурс" без тендерных процедур, о чем и сообщила в казначейской проводке.

После публикации информации о нарушениях тендерного законодательства в СМИ, Укрзализныця сообщила, что этой сделкой якобы еще с декабря занимается Департамент экономической и информационной безопасности железной дороги. Мол, идет служебное расследование.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця ищет виновных в закупке газа без тендера. Многомиллионная сделка по закупке газа была осуществлена без проведения тендера, который фиксирует система Prozorro.