В Борисполе задержали наркокурьершу с экстази в сладостях

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Европы. По факту открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

В аэропорту Борисполь задержали женщину с партией экстази в сладостях СБУ

Женщина пыталась провезти в Украину из Европы таблетки экстази в сладостях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

"Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных веществ из стран Евросоюза. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий", - сказано в сообщении.

Женщину задержали в международном аэропорту Борисполь при попытке ввоза партии экстази.

Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Теперь правоохранители устанавливают других лиц, причастных к контрабанде. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения.

Ранее СБУ заявили, что в Украину ввозили вещества для изготовления психотропов. Силовики заявили, что блокировали наркотрафик из Европы. Вещества доставляли в нарколаборатории под Киевом, Харьковом, Днепром и Ровно, а изготовленную "продукцию" сбывали через мессенджеры.

Также сообщалось, что в Павлограде двух военных задержали за сбыт наркотиков. Военнослужащим и их сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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