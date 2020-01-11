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На Николаевщине зафиксирован случай бешенства

Комментариев: 2
У 31-летнего мужчины диагностировали бешенство тяжелой формы течения. Как выяснилось, мужчину в августе 2019 года покусала собака, он обратился за помощью, но отказался от прививок.
Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской области
Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской области
скриншот видео

В Николаевской области у 31-летнего мужчины обнаружили бешенство. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в субботу, 11 января.

Как передает ЦОЗ, 11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство, манифестная форма" тяжелой формы течения. В настоящее время у больного наблюдается гидро- и аэрофобии.

Мужчину укусила бездомная собака в августе 2019 года, после чего он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

ЦОЗ информирует, что обязательной вакцинации подлежат пациенты, которых покусали бешеные или с подозрением на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи или любые дикие животные (даже без подозрения на бешенство), а также пациенты, поцарапанные животными с подозрением на бешенство или при забрызгивании царапин слюной таких животных.

Инкубационный период бешенства у человека обычно продолжается от одного до трех месяцев, но также может варьироваться от одной недели до года.

 
 

Напомним, что ранее на Кировоградщине бешеный пес искусал прохожих. До момента своей кончины от бешенства пес успел покусать троих человек, еще двух испачкал зараженной слюной.

Также сообщалось, что под Харьковом объявили карантин из-за бешеного кота. У бродячего животного обнаружили бешенство, из-за чего в двух поселках и соседних лесных массивах объявили карантин.

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Теги: Минздрав, бешенство, Николаевская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Orzy    11.01.2020, 19:09
Оценка:  0
Orzy
шансов на выживание нет никаких! Как раз вчера смотрел видео, как человек в больнице умирает от бешенства. Помочь нельзя.
Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 19:38
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Легко выжить, если вовремя в жoпу заколоть цикл уколов, 30 штук. Но этот несчастный решил лечится сам, видимо, водкой.
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