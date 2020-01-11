На Николаевщине зафиксирован случай бешенства

У 31-летнего мужчины диагностировали бешенство тяжелой формы течения. Как выяснилось, мужчину в августе 2019 года покусала собака, он обратился за помощью, но отказался от прививок.

В Николаевской области у 31-летнего мужчины обнаружили бешенство. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в субботу, 11 января.

Как передает ЦОЗ, 11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство, манифестная форма" тяжелой формы течения. В настоящее время у больного наблюдается гидро- и аэрофобии.

Мужчину укусила бездомная собака в августе 2019 года, после чего он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался.

ЦОЗ информирует, что обязательной вакцинации подлежат пациенты, которых покусали бешеные или с подозрением на бешенство животные даже при малейших повреждениях кожи или любые дикие животные (даже без подозрения на бешенство), а также пациенты, поцарапанные животными с подозрением на бешенство или при забрызгивании царапин слюной таких животных.

Инкубационный период бешенства у человека обычно продолжается от одного до трех месяцев, но также может варьироваться от одной недели до года.

Напомним, что ранее на Кировоградщине бешеный пес искусал прохожих. До момента своей кончины от бешенства пес успел покусать троих человек, еще двух испачкал зараженной слюной.

Также сообщалось, что под Харьковом объявили карантин из-за бешеного кота. У бродячего животного обнаружили бешенство, из-за чего в двух поселках и соседних лесных массивах объявили карантин.

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