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CБУ заблокировала подпольное производство лекарств

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Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. Ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч.
Обнаруженные подделки
Обнаруженные подделки
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

Оперативники установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, которые используются при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

Для изготовления подделок преступники оборудовали один из этажей частного домовладения в Харьковской области. Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет. Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированные, незарегистрированные препараты. Все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей, – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по статье о фальсификации лекарственных средств или обращении фальсифицированных лекарственных средств (ст.321-1 УК Украины). Фигурантам дела подготовлены сообщения о подозрении в совершении преступления.

Cмотрите фотогалерею: CБУ заблокировала подпольное производство лекарств

Ранее в Днепре обнаружили производство поддельных лекарств. Злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Фальсификат продавали аптекам и лечебным учреждениям по всей Украине.

Подделка таблеток теперь наказывается вплоть до пожизненного заключения

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Теги: Лекарственные препараты, СБУ, лекарство, лекарства, фото, подделки, фальсификации, фальшивые лекарства, фальсификация лекарственных средств, борьба с подделкой лекарств, подделка лекарственных средств
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Regenoil    11.01.2020, 21:04
Оценка:  0
Regenoil
Сук катком переехать до половины и оставить лечиться своими лекарствами
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