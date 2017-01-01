В Николаевской области на ж/д станции нашли человеческий череп

Для поисков останков тела и установления личности умершего был задействован почти весь личный состав отдела полиции.

В городе Первомайск возле здания железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги в обнаружен человеческий череп. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в субботу, 11 января.

Отмечается, что находка была сделана вечером в пятницу. Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Полиция начала расследование. Для поисков останков тела и установления личности умершего был задействован почти весь личный состав отдела полиции во главе с его руководителем.

"Обойдя по периметру территорию жуткой находки, правоохранители на расстоянии около 100 м от железнодорожного пути, в лесополосе, обнаружили останки тела мужчины. Эксперт, осмотрев останки тела, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил", – говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в октябре 2019 года в Николаеве на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального нашли череп в урне для мусора возле остановки общественного транспорта. Эксперт заявил, что череп был старым.

Уже на следующий день в Николаеве правоохранители задержали мужчину, который раскладывал по городу человеческие черепа. Мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он устроил себе место для ночлега.

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