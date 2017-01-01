Крушение самолета МАУ: названы суммы компенсаций

Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь родственникам погибших украинцев в Иране, заверил Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении, обнародованном в субботу, 11 января.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией... Авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа", – сказал глава правительства.

Он заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Также Гончарук добавил, что украинские дипломаты уже работают над получением компенсаций от иранской стороны.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а такде выплаты компенсаций.

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