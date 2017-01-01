В Одессе арестовали мужчину, который стрелял по детям

Мужчине не понравилось, что дети шумно играют в футбол на игровой площадке, которая находится во дворе.

Мужчину, который стрелял в детей за шумные игры арестовал Малиновский районный суд Одессы, сообщает УНИАН.

Суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил его частично. В частности, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 63,06 тысячи гривень.

По данным следствия, 10 января в 13.10 злоумышленник находился на балконе своей квартиры и ему не понравилось, что малолетние дети шумно играют в футбол на игровой площадке, которая находится во дворе. Он начал требовать от детей прервать игру в футбол и угрожать, что уничтожит (испортит) мяч. При этом он взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в сторону улицы, где находились дети. Дети испугались и убежали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина стрелял в детей за шумные игры. В результате инцидента никто не пострадал. Свои действия мужчина обосновал реакцией на шумные игры детей.

Напомним, на Кировоградщине неизвестные расстреляли мужа с женой. Они нанесли огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet