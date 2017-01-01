Украина открывает почетное консульство в Филадельфии

Соответствующее соглашение было подписано в субботу, 11 января. Обязанности почетного консула Украины будет выполнять общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

Почетный консул Украины Ирина Мазур и посол Украины в США Владимир Ельченко https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa

В американском городе Филадельфия открывается почетное консульство Украины. Об этом 11 января сообщило в Facebook посольство Украины в США.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - отметили в посольстве.

Дипведомство подчеркнуло, что Филадельфия является одним из крупнейших центров украинской общины Америки. В официальной церемонии подписания Соглашения о создании нового почетного консульства Украины в Филадельфии принял участие посол Украины в США Владимир Ельченко. Обязанности почетного консула Украины будет выполнять Ирина Мазур - общественный деятель, юрист, участник совета директоров организации Вместе и вице-президент Украинской Федерации Америки. Ранее сообщалось, что Украина открыла почетное консульство в итальянском городе Кальяри , который находится на острове Сардиния. Напомним, 7 января новый посол Украины в США Владимир Ельченко приступил к работе

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