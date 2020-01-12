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Пенсионерка умерла в криворожском супермаркете возле кассы

Комментариев: 1
Причины смерти выясняются.
Врачи констатировали смерть
Врачи констатировали смерть
one.kr.ua

В одном из криворожских сетевых магазинов умерла 70-летняя женщина. Причины смерти неизвестны. Об этом сообщает криворожский новостной сайт Первый городской”.

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Инцидент произошел 10-го января в 17:40, говорится в сообщении. Тело женщины обнаружили в магазине на улице Мусоргского в Покровском районе. Пенсионерка лежала на спине недалеко от кассы. Прибывшие на место правоохранители не нашли ранений на теле женщины. Причины смерти устанавливаются. 

Напомним, ранее сообщалось, что организатор "референдума" в "ЛНР" умерла в очереди за украинской пенсией.

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Теги: Кривой Рог, смерть
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    12.01.2020, 12:06
Оценка:  0
Бувший_східняк
И снова Кривой Рог! Да что ж такое?
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