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В Умани вооруженные люди избивали евреев

Комментариев: 8
Инцидент произошел в пятницу.
Фото очевидцев
Фото очевидцев
theyeshivaworld.com/

Около полуночи в пятницу, 10 января, в Умани группа из примерно 30 человек напала на евреев возле могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает Yeshiva World News.

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Свидетели говорят, что вооруженные ножами и дубинками люди бегали по улице в поисках евреев.

Один еврей, проводивший Шаббат в Умани, заявил: "Я вернулся из Клоиза и вижу, что они бьют каждого еврея, который осмелился посмотреть на них или сказать им слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих друзей прийти и избить евреев".

Как утверждает издание, "полиция прибыла на место происшествия, но не шевельнула и палецем, чтобы помочь евреям. Они просто стояли и смотрели, что происходит, когда евреев избивали".

Четверо пострадавших были доставлены в ближайшую больницу в результате избиения.

Комментариев от полиции пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что опрос показал, что уровень антисемитизма в Украине один из наивысших в Европе.

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Теги: Умань, евреи, нападение, полиция
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Комментариев (8)
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nahрosIаn    12.01.2020, 15:37
Оценка:  +1
nahрosIаn
Грероям Слава!
denis82    12.01.2020, 15:34
Оценка:  +1
denis82
хоть одна хорошая новость.....
Сливной-Бачок    12.01.2020, 14:53
Оценка:  +4
Сливной-Бачок
Погромы начались раньше, чем я предполагал. Хотя писдеть их нужно начинать в ЗРаде, потом в Днепре. Эти Иуды всё больше издеваются над Украинским народом. Терпению пришел конец.
Сливной-Бачок    12.01.2020, 14:49
Оценка:  +4
Сливной-Бачок
Правильно делают, Сначала эти Жи.ды уничтожает Крест возле реки, затем нахамлят местным женщинам, А апотом жалуются.
Рондол    12.01.2020, 14:47
Оценка:  +5
Рондол
Зачем переться в дикую страну со своими шабатами, прям не предполагали, что получат от колхозников по морде
Сливной-Бачок    12.01.2020, 14:46
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Не тех бьют. они наверное искали Воров Коломойского, ,Арахамию, Дубинского и Анти-Украинца Бужанского.
Потому_что    12.01.2020, 14:32
Оценка:  -3
Потому_что
Сколько мы будем терпеть этих импотентов в форме, разогнать к чертям этих деревянных копов, а перед увольнением возбудить уголовное дело. И на этих клоунов мы ещё платим налоги.
Из_бана    12.01.2020, 15:10
Оценка:  +1
Из_бана
У вас в Израиле есть свои - не импотенты.
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