В Умани вооруженные люди избивали евреев

Инцидент произошел в пятницу.

Около полуночи в пятницу, 10 января, в Умани группа из примерно 30 человек напала на евреев возле могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает Yeshiva World News.

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Свидетели говорят, что вооруженные ножами и дубинками люди бегали по улице в поисках евреев.

Один еврей, проводивший Шаббат в Умани, заявил: "Я вернулся из Клоиза и вижу, что они бьют каждого еврея, который осмелился посмотреть на них или сказать им слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих друзей прийти и избить евреев".

Как утверждает издание, "полиция прибыла на место происшествия, но не шевельнула и палецем, чтобы помочь евреям. Они просто стояли и смотрели, что происходит, когда евреев избивали".

Четверо пострадавших были доставлены в ближайшую больницу в результате избиения.

Комментариев от полиции пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что опрос показал, что уровень антисемитизма в Украине один из наивысших в Европе.