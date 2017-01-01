На Днепропетровщине пьяный выкрал ребенка

Друг матери ребенка решил так наказать свою "возлюбленную".

Пятилетнего мальчика из Терновки, Днепропетровской области, спасли небезразличная гражданка и патрульные. Ребенка привез в Днепр совершенно чужой для него человек. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

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О том, что в салоне рейсового автобуса находится человек с признаками сильного алкогольного опьянения с маленьким ребенком сообщила 9 января по спецлинии 102 небезразличная пассажирка. Женщина посадила ребенка с собой. Уже в Днепре она передала мальчика патрульным.

Спутник ребенка был таком состоянии, что не мог сидеть на сиденье, а лежал прямо на полу рядом. Мужчина вел себя неадекватно, и даже забыл, что с ним был маленький мальчик.

Патрульные узнали все обстоятельства происшествия у бабушки малыша, телефон которой нашли у нетрезвого гражданина, и у самого мальчика, который оказался очень коммуникабельным и умным. Как выяснилось, мужчина, который вез ребенка в Днепр, был “другом“ матери. Взрослые вместе употребляли алкогольные напитки, а потом поссорились. В результате конфликта мужчина забрал мальчика с собой.

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В Терновке малыша уже разыскивала бабушка. Она просила, чтобы патрульные в коем случае не передавали ребенка постороннему. И малыш не хотел этого - когда гражданина вывели из автобуса, мальчик спрятался за патрульную машину. Полицейским он объяснил, что хочет вернуться к бабушке, а этот “дядя“ на него ругается.

Ребенок был легко одет и голоден. Патрульные передали малыша сотрудникам ювенальной юстиции. Гражданина доставили в Днепровский отдел полиции, а за его поведение в общественном месте они составили административный материал по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Впрочем, подробнее в этой истории должны разобраться следователи по ювенальной юстиции. Фактически имело место похищение несовершеннолетнего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре пьяный водитель пытался откупиться от копов баней.