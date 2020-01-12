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Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Комментариев: 5
Об этом глава МВД написал в соцсети.
Задержан подозреваемый в убийстве Окуевой
Задержан подозреваемый в убийстве Окуевой
facebook.com/arsen.avakov.1

В воскресенье Нацполиция задержала группу людей, подозреваемых, в частности, в убийстве Амины Окуевой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... И в том числе - в убийстве Амины", - сообщил Аваков в Facebook.

"ДНК задержанного совпало с ДНК брошенного на месте преступления оружия", - добавил он.

Напомним, в октябре 2017-го машину, в которой ехала Окуева вместе с мужем Осмаевым, расстреляли под Киевом.

Адам был ранен, Амина погибла. Ей было 34 года.

Окуева воевала в составе батальона "Киев-2" на Донбассе, входила в международный батальона им. Дудаева, исповедовала антироссийские взгляды и считала, что Россия является общим врагом Украины и Чечни.

Аваков обнародовал видео задержания и фото задержанного мужчины, однако имени его не назвал.

В прокуратуре Киевской области добавили, что задержана группа людей занималась заказными убийствами.

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"На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто", - рассказали там.

В прокуратуре отметили, что задержанные являются исполнителями.

"Осуществляются мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ.

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Теги: Окуева, покушение, Аваков, убийство Окуевой
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Комментариев (5)
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горчичник    12.01.2020, 15:42
Оценка:  0
горчичник
сериал" Долгая дорога в в презы"
Сливной-Бачок    12.01.2020, 15:27
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Это напоминает дело Шеремета.
Сливной-Бачок    12.01.2020, 15:26
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Я не пойму НАКАКОВА : они задержали убийц или подозреваемых? Это две большие разницы.
Сливной-Бачок    12.01.2020, 15:24
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Что-то подлзреваемый опять похож или на бомжа или на бывшего воина АТО. Аваково снова арестовывает левых людей.
Letohradek    12.01.2020, 15:08
Оценка:  0
Letohradek
Расстреляйте козла, что бы глав.зэбил не смог его выдать Путлеру!
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