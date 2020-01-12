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Названо имя подозреваемого в убийстве Окуевой

Комментариев: 3
Это гражданин Украины, проживающий в Киеве.
В подозрении на убийство Амины Окуевой задержан гражданин Украины
В подозрении на убийство Амины Окуевой задержан гражданин Украины
facebook.com

В убийстве Амины Окуевой подозревают Игоря Редькина, гражданина Украины 1964 года рождения, ранее не судимого, проживающего в Киеве. Об этом сообщает Страна.ua.

Игорь Редькин
Игорь Редькин
strana.ua

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Редькин сейчас проходит вместе с другими подозреваемыми по другому уголовному производству. В процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

"Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного. Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали)", - пишет "Страна.ua".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

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Теги: Амина Окуева, убийство, убийство Окуевой
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Комментариев (3)
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zheka-yakob    12.01.2020, 17:12
Оценка:  -11
zheka-yakob
О как....а трепались что "рука Москвы" ))))
fkrfyfan    12.01.2020, 17:00
Оценка:  -12
fkrfyfan
Какая же страшненькая эта еврейка "охерова"
Духовный_скреп    12.01.2020, 16:57
Оценка:  +10
Духовный_скреп
У суперкиллера Редькина денег хватило только на Эверласт?)))Тип на фото смахивает на полубомжа после запоя.
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