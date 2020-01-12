Названо имя подозреваемого в убийстве Окуевой

Это гражданин Украины, проживающий в Киеве.

В убийстве Амины Окуевой подозревают Игоря Редькина, гражданина Украины 1964 года рождения, ранее не судимого, проживающего в Киеве. Об этом сообщает Страна.ua.

Игорь Редькин strana.ua

Читай также: Кто такой Адам Осмаев и что его связывает с Украиной

Редькин сейчас проходит вместе с другими подозреваемыми по другому уголовному производству. В процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

"Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного. Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали)", - пишет "Страна.ua".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.