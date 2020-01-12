Катастрофа МАУ: Иран обсудит компенсации украинцам
Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране будет зависеть от договоренностей между Ираном и Украиной.
Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины возле Тегерана будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной, сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.
Читай также: Крушение самолета: меджлис Ирана поддержал КСИРПо его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.
“Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины“, - заявил Резайефар.
Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи.
Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.
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