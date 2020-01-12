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Катастрофа МАУ: Иран обсудит компенсации украинцам

Комментариев: 2
Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране будет зависеть от договоренностей между Ираном и Украиной.
Иран готовит компенсации пострадавшим
Иран готовит компенсации пострадавшим
 
Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины возле Тегерана будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной, сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.
 

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По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.
 
“Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины“, - заявил Резайефар.
 
Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.
 
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи.
 
Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, компенсация, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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colavova    12.01.2020, 17:01
Оценка:  +12
colavova
а ЗРК ТОР был застрахован?))
Spellpusha    12.01.2020, 16:13
Оценка:  +13
Spellpusha
йобанi у рота чурки
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