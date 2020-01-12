Катастрофа МАУ: Иран обсудит компенсации украинцам

Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране будет зависеть от договоренностей между Ираном и Украиной.

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины возле Тегерана будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной, сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

Читай также: Крушение самолета: меджлис Ирана поддержал КСИР По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом. По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

“Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины“, - заявил Резайефар.

Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи. Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ , на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.