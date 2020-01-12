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Дело Шеремета: Адвокат жалуется на недопуск к материалам

Комментариев: 2
За последние 10 дней следствие не провело ни одного следственного действия с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, утверждает ее защита.
Адвокат Юлии Кузьменко
Адвокат Юлии Кузьменко
facebook.com/VadyslavDobosh
 
Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ему не дают ознакомиться с материалами производства.
 
По словам адвоката Владислава Добоша, за последние 10 дней не провели ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.
 
"Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, указывающего на ее причастность! Сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби врача Юлии Кузьменко, но никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать", - написал Добош на своей странице в Facebook.
 
 
Ранее судьи апелляционного суда Киева заявили о вмешательстве Добоша в правосудие адвоката Юлии Кузьменко. 
 
Напомним, что 12 декабря следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военном медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко. По версии следствия, Антоненко был "организатором" убийства Шеремета, Кузьменко - непосредственным исполнителем, а Дугарь  "проводила разведку" вокруг места преступления.
 

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Теги: адвокат, следствие, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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stubborn+    12.01.2020, 16:39
Оценка:  -13
stubborn+
Да уж, все видели что вытворял в суде этот галицайский недоносок, доБош. Как запугивал и обзывал судей, как лепил горбатого по этому делу...
colavova    12.01.2020, 17:04
Оценка:  +10
colavova
и при этом судьи его не отстранили)))
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