Дело Шеремета: Адвокат жалуется на недопуск к материалам
За последние 10 дней следствие не провело ни одного следственного действия с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, утверждает ее защита.
Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ему не дают ознакомиться с материалами производства.
По словам адвоката Владислава Добоша, за последние 10 дней не провели ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.
"Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, указывающего на ее причастность! Сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби врача Юлии Кузьменко, но никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать", - написал Добош на своей странице в Facebook.
Ранее судьи апелляционного суда Киева заявили о вмешательстве Добоша в правосудие адвоката Юлии Кузьменко.
Напомним, что 12 декабря следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военном медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко. По версии следствия, Антоненко был "организатором" убийства Шеремета, Кузьменко - непосредственным исполнителем, а Дугарь "проводила разведку" вокруг места преступления.
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