Дело Шеремета: Адвокат жалуется на недопуск к материалам

За последние 10 дней следствие не провело ни одного следственного действия с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, утверждает ее защита.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ему не дают ознакомиться с материалами производства.

По словам адвоката Владислава Добоша, за последние 10 дней не провели ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.