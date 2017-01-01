В Канаде ошибочно разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации

Утром 12 января жители провинции Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте на атомной электростанции.

В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции Пикеринг, позже местные власти назвали сообщение ошибкой, передает Reuters.

Утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей.