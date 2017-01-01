В Канаде ошибочно разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации
Утром 12 января жители провинции Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте на атомной электростанции.
В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции Пикеринг, позже местные власти назвали сообщение ошибкой, передает Reuters.
Утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей.
Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой: "важное обновление: предупреждение о АЭС Пикеринг было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды".
Напомним, что Германия прекратила эксплуатацию одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.
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