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В Канаде ошибочно разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации

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Утром 12 января жители провинции Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте на атомной электростанции.
АЭС Пикеринг в Канаде
АЭС Пикеринг в Канаде
Wikimapia
 
В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции Пикеринг, позже местные власти назвали сообщение ошибкой, передает Reuters.
 
Утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей.
 
Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой: "важное обновление: предупреждение о АЭС Пикеринг было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды".
 
Напомним, что Германия прекратила эксплуатацию одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.
 
 
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Теги: Канада, атомная энергетика, атомная станция, чрезвычайная ситуация
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Источник: korrespondent.net

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