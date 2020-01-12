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Нацполиция: Хасиды в Умани не обращались за помощью

Комментариев: 4
Сообщение о нападении на евреев в Умани прокомментировали в полиции.
В полиции разбираются в конфликтной ситуации с хасидами
В полиции разбираются в конфликтной ситуации с хасидами
atr.ua

По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, работники различных служб отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации с участием хасидов и местных жителей.

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Сейчас они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил Глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей.

В настоящее время установлено, что информация в сети Интернет о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности. Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался.

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Теги: полиция, Нацполиция, Умань, хасиды, евреи
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Комментариев (4)
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vingorski    12.01.2020, 18:15
Оценка:  +1
vingorski
а если мент, или сейчас поц, видит что кого то ...издят, то разнимать не надо?
Сливной-Бачок    12.01.2020, 18:08
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Следующими должны быть Коломойский, Арахамия,Дубинский, Бужанский, Боголюбов,и т.д
Сливной-Бачок    12.01.2020, 18:06
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Значит, Жи.ды знают что это былаихняя вина. Не надо было валить Крест возле реки и унижать местных женщин.
Из_бана    12.01.2020, 17:39
Оценка:  +1
Из_бана
Может они на иврите обращались?
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