Нацполиция: Хасиды в Умани не обращались за помощью

Сообщение о нападении на евреев в Умани прокомментировали в полиции.

В полиции разбираются в конфликтной ситуации с хасидами atr.ua

По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, работники различных служб отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации с участием хасидов и местных жителей.

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Сейчас они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил Глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей.

В настоящее время установлено, что информация в сети Интернет о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности. Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался.