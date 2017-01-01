Сутки на Донбассе: Три обстрела, без потерь

Обстрелы велись неподалеку Майского, вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово.

В течение текущих суток, 12 января, представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-штаб Операции Объединенных Сил.