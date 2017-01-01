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Сутки на Донбассе: Три обстрела, без потерь

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Обстрелы велись неподалеку Майского, вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово.
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе
 
В течение текущих суток, 12 января, представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-штаб Операции Объединенных Сил.
 
Сепаратисты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Обстрелы велись неподалеку Майского, вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово.
 
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
 
Напомним, что 11 января миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала семь танков на грузовом поезде, направлявшемся в направлении Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).
 
 
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Теги: ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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