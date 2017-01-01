В Одессе за выходные дважды ограбили один музей
Грабители открыли замок, сломали витрины, разбросали вещи, разбили окно и вынесли из помещения старинные монеты.
В Одессе 11 и 12 января ограбили музей Пороховая башня, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.
Ночью 11 января грабители открыли замок, сломали витрины, разбросали вещи, разбили окно и вынесли из помещения старинные монеты.
На следующий день, 12 января, музей ограбили второй раз.
«Они вернулись. Сломано две витрины. Опять украдено и уничтожено экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», - написал Погосенко.
Напомним, что в польском Кракове строители в подвале здания обнаружили 10 тысяч старинных монет, стоимость клада оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов.
Эта же новость на Корреспондент