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В Одессе за выходные дважды ограбили один музей

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Грабители открыли замок, сломали витрины, разбросали вещи, разбили окно и вынесли из помещения старинные монеты.
В Одессе ограбили музей
В Одессе ограбили музей
Facebook Артем Погасенко
 
В Одессе 11 и 12 января ограбили музей Пороховая башня, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.
 
Ночью 11 января грабители открыли замок, сломали витрины, разбросали вещи, разбили окно и вынесли из помещения старинные монеты.
 
 
На следующий день, 12 января, музей ограбили второй раз.
 
 
«Они вернулись. Сломано две витрины. Опять украдено и уничтожено экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», - написал Погосенко.
 
Напомним, что в польском Кракове строители в подвале здания обнаружили 10 тысяч старинных монет, стоимость клада оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов.

 
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Теги: ограбление, Одесса, музей
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Источник: korrespondent.net

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