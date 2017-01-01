В Одессе за выходные дважды ограбили один музей

В Одессе 11 и 12 января ограбили музей Пороховая башня, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.

Ночью 11 января грабители открыли замок, сломали витрины, разбросали вещи, разбили окно и вынесли из помещения старинные монеты.

На следующий день, 12 января, музей ограбили второй раз.

«Они вернулись. Сломано две витрины. Опять украдено и уничтожено экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», - написал Погосенко.

Напомним, что в польском Кракове строители в подвале здания обнаружили 10 тысяч старинных монет , стоимость клада оценивается примерно в 400 тысяч фунтов стерлингов.



