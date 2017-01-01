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Борт Минобороны вернется с телами погибших в Иране

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Самолет Минобороны будет ждать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января.
Самолет Минобороны Украины
Самолет Минобороны Украины
facebook.com/kpszsu


Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана (Иран) только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook в воскресенье, 12 января.

По его словам, что все необходимые для этого специалисты будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы.



Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

Правительство отправило борт Минобороны с поисково-спасательной группой в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших  украинцев.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, украинцы, жертвы, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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