Борт Минобороны вернется с телами погибших в Иране

Самолет Минобороны будет ждать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января.



Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана (Иран) только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook в воскресенье, 12 января.

По его словам, что все необходимые для этого специалисты будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы.





Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.



Правительство отправило борт Минобороны с поисково-спасательной группой в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших украинцев.

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