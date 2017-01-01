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Под Сумами во время движения загорелся поезд

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Спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения дизель-поезда. Никто не пострадал.
В Сумской области горел дизель-поезд
В Сумской области горел дизель-поезд
ДСНС в Сумській області

В селе Новгородское Сумской области в воскресенье, 12 января, произошел пожар в поезде на железнодорожной станции Боромля, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что загорелась кабина дизель-поезда сообщением Сумы - Мерчик. В результате инцидента никто не пострадал. 
 
Спасатели эвакуировали пассажиров, отсоединили вагон с огнем и ликвидировали пожар. Задержки в движении поезда удалось избежать.
 
Причиной инцидента предварительно стало короткое замыкание электропроводки тепловоза.

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами

Напомним, в ноябре 2019 года в Николаевской области горел поезд с пассажирами.

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Теги: Поезд, пожар, Сумская область
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Источник: korrespondent.net

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