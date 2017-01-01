Под Сумами во время движения загорелся поезд
Спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения дизель-поезда. Никто не пострадал.
В селе Новгородское Сумской области в воскресенье, 12 января, произошел пожар в поезде на железнодорожной станции Боромля, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Отмечается, что загорелась кабина дизель-поезда сообщением Сумы - Мерчик. В результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели эвакуировали пассажиров, отсоединили вагон с огнем и ликвидировали пожар. Задержки в движении поезда удалось избежать.
Причиной инцидента предварительно стало короткое замыкание электропроводки тепловоза.
Под Киевом загорелся поезд с пассажирами
Напомним, в ноябре 2019 года в Николаевской области горел поезд с пассажирами.
Под Киевом загорелся поезд с пассажирами
Напомним, в ноябре 2019 года в Николаевской области горел поезд с пассажирами.
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