Под Сумами во время движения загорелся поезд

Спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения дизель-поезда. Никто не пострадал.

В Сумской области горел дизель-поезд ДСНС в Сумській області



В селе Новгородское Сумской области в воскресенье, 12 января, произошел пожар в поезде на железнодорожной станции Боромля, сообщает пресс-служба ГосЧС.



Отмечается, что загорелась кабина дизель-поезда сообщением Сумы - Мерчик. В результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали пассажиров, отсоединили вагон с огнем и ликвидировали пожар. Задержки в движении поезда удалось избежать.

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