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В Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами

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В результате ДТП внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя людьми оказался в водоеме.


В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели извлекли из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя погибшими, сообщила пресс-служба ГосЧС вечером 12 января.

Автомобиль находился в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра. В салоне машины спасатели обнаружили тела двух женщин, 14-летней девочки и мужчины.

Спасатели вытащили внедорожник из воды с помощью лебедки.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. 



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Теги: видео, водоем, Днепропетровская область, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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