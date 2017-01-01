В Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами

В результате ДТП внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя людьми оказался в водоеме.



В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели извлекли из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя погибшими, сообщила пресс-служба ГосЧС вечером 12 января.

Автомобиль находился в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра. В салоне машины спасатели обнаружили тела двух женщин, 14-летней девочки и мужчины.



Спасатели вытащили внедорожник из воды с помощью лебедки.



В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.





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