В Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами
В результате ДТП внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя людьми оказался в водоеме.
В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели извлекли из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя погибшими, сообщила пресс-служба ГосЧС вечером 12 января.
Автомобиль находился в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра. В салоне машины спасатели обнаружили тела двух женщин, 14-летней девочки и мужчины.
Спасатели вытащили внедорожник из воды с помощью лебедки.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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