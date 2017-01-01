Итоги 12 января: Банда убийц Окуевой, протесты в Иране

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой; в Иране проходят массовые протесты. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве задержали убийц Амины Окуевой

Правоохранители задержали убийц ветерана АТО и общественного активиста Амины Окуевой. В прокуратуре Киевской области отметили, что на счету преступников еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

Информацию о задержании киллеров подтвердил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, ДНК задержанных совпало с тем, что было оставлено на оружии.

Генассамблея ООН лишила семь стран права голоса

Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Так, права голоса лишились Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

“Президент“ Абхазии ушел в отставку

Так называемый “президент Абхазии“ Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у государственной дачи “президента“ бывший “премьер-министр“ Абхазии Сергей Шамба.

“Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране“, - зачитал он.

В Ираке обстреляли авиабазу

Восемь ракет “Катюша“ были выпущены по иракской авиабазе Балад, где размещаются американские военные. Ранения получили четверо иракских военных. Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся ракетному удару авиабазе.

В Тегеране усилили наряды полиции на улицах

На улицы Тегерана вывели дополнительные наряды служб безопасности на фоне информации о возможном продолжении протестных акций. Места массового скопления людей в центральных районах столицы патрулируют люди в шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием.

Также на улицах присуствуют бронированные автомобили, предназначенные для разгона демонстрантов.

Очереди на границе с ЕС значительно уменьшились

Очереди на границе со странами Европейского Союза существенно уменьшились. Скопление транспортных средств в некоторых пунктах пропуска на границе было связано с тем, что после новогодних праздников в страны ЕС возвращается значительное количество украинцев, которые там временно проживают или учатся.

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