Сепаратисты четырежды обстреляли позиции ВСУ

В частности, в районе Новотошковского и Орехово по украинским военным выпустили 26 мин. Обошлось без потерь в состав ВСУ.

На Донбассе по Новотошковском и Орехово выпустили 26 мин facebook.com/pressjfo.news

За сутки 12 января сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС у себя в Facebook.

Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно рядом с Водяным - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно:

вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;

рядом с Ореховым - из 82-мм минометов - 19 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - сказано в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны украинских военных нет.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что сепаратисты перебросили в Дебальцево танки.

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