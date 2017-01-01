Сепаратисты четырежды обстреляли позиции ВСУ
За сутки 12 января сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС у себя в Facebook.
Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно рядом с Водяным - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно:
- вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;
- рядом с Ореховым - из 82-мм минометов - 19 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - сказано в сообщении.
С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны украинских военных нет.
Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что сепаратисты перебросили в Дебальцево танки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.