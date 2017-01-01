Погода на 13 января: в Украине тепло, местами заморозки

В Украине ожидается тёплая погода, местами заморозки.

Погода в Украине на 13 января meteo.gov.ua

Сегодня, 13 января, Украину ожидает теплая погода, в некоторых регионах страны ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере Украины температура днем +2...+5, ночью - от -1 до -3 градуса. Ожидается переменная облачность.

На юге Украины +3...+6 градусов днем. Температура ночью составит от -1 до -3. Днем погода будет солнечная, также переменная облачность.

На западе Украины днем ожидается +3...+6. В Ужгороде днем +1...+3. Температура ночью ожидается от 0 до -4.

На востоке страны температура будет +3…+5. В Донецке и Луганске 1...+4 градуса тепла днем , ночью 2...-4.

Погода в центре Украины +3...+5 градусов днем. Ночью ожидается 0...-3 градусов.

В Киеве сегодня днем +4...+6 градусов, ночью 0...-2 градуса, переменная облачность.

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