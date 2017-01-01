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Под Сумами загорелся пассажирский поезд

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В Сумской области в пассажирском дизель-поезде произошло возгорание.
Сгоревший поезд
Сгоревший поезд
sm.dsns.gov.ua

В Сумской области 12 января, в с. Новгородское, в кабине дизель-поезда произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС на официальном сайте

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Пожар произошел около 15:45  на железнодорожной станции “Боромля“. По словам свидетелей, пассажиров сразу эвакуировали из поезда.

Сотрудники железной дороги начали тушить пожар самостоятельно с помощью огнетушителей. В итоге горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию “Смородино“.

Спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут после возгорания. В течение часа пожар удалось ликвидировать. Пожарный поезд станции “Смородино“ также помогал в тушении возгорания. В результате инцидента повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Однако задержки в движении не было. 

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Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки поезда.

Сгоревший поезд
Сгоревший поезд
sm.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове пожар уничтожил четыре гаража с автомобилями.

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Теги: Сумы, Поезд, Пожар
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