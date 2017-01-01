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Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Онищенко

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Дело об экстрадиции Онищенко из Германии засекретили.
Александр Онищенко
Александр Онищенко
РБК Украина

Офис генерального прокурора Украины засекретил информацию об экстрадиции из Германии в Украину экс-депутата украинского парламента Александра Онищенко.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ ведомства.

В ответе Офиса Рябошапки отметили, что информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Кроме того, отмечается, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Напомним, беглый Онищенко ждет экстрадиции в немецкой тюрьме. Прокуратура Ольденбурга подтвердила информацию.

 

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Теги: Онищенко, Офис генпрокурора, экстрадиция
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