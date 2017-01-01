Сотрудника полиции задержали при продаже наркотиков

Сотрудник Нацполиции был задержан при продаже амфетамина.

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Государственное бюро расследований, расположенное в городе Хмельницком задержало следователя Черновицкого отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черновицкой области во время сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По предварительной информации, следователь систематически продавал наркотики местным жителям. Полицейского задержали во время очередного сбыта амфетамина.

Досудебное расследование продолжается, проводится обыск по месту жительства задержанного.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), избрания в отношении полицейского меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Черкасской области сотрудник колонии снабжал наркотиками заключенных.

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