Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сегодня озвучат финальную версию земельной реформы

Комментариев: 0
Сегодня, 13 января, состоится общественное обсуждение земельной реформы.
Митинг против рынка земли в Украине
Митинг против рынка земли в Украине
EPA/UPG

В понедельник, 13 января, пройдет публичное обсуждение земельной реформы, где должны озвучить ее финальную версию. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины. 

Читай также: Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

Тема обсуждения: “Как изменился законопроект об обороте земель после правок?“.

Так, представители аграрного комитета Верховной рады и депутаты от “Слуги народа“ должны озвучить окончательную версию земельной реформы.

В 14:30 начнется публичное обсуждение финальной версии земельной реформы. Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции “Слуга народа“, аграрного комитета ВРУ озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предлагаемые изменения законопроекта, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Земельную реформу могут принять 14 января.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Земельная реформа, Обсуждение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь