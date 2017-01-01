Сегодня озвучат финальную версию земельной реформы

Сегодня, 13 января, состоится общественное обсуждение земельной реформы.

Митинг против рынка земли в Украине EPA/UPG

В понедельник, 13 января, пройдет публичное обсуждение земельной реформы, где должны озвучить ее финальную версию. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Тема обсуждения: “Как изменился законопроект об обороте земель после правок?“.

Так, представители аграрного комитета Верховной рады и депутаты от “Слуги народа“ должны озвучить окончательную версию земельной реформы.

В 14:30 начнется публичное обсуждение финальной версии земельной реформы. Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции “Слуга народа“, аграрного комитета ВРУ озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предлагаемые изменения законопроекта, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Земельную реформу могут принять 14 января.

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