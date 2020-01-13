Смертельное ДТП под Киевом: Грузовик влетел в легковушку

В результате ДТП вблизи Броваров погибла одна женщина.

Утром 13 января, на трассе вблизи Броваров, произошло ДТП. Грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего, один человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читай также: В Киеве легковушка сбила бетонный столб, есть жертвы

Инцидент произошел в 07.15, возле поворота на село Требухов по кольцевой дороге.



Прибывшие на место аварии спасатели, извлекли тело погибшей с помощью электрического аварийно-спасательного инструмента.



Напомним, в Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.