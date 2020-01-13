Смертельное ДТП под Киевом: Грузовик влетел в легковушку
В результате ДТП вблизи Броваров погибла одна женщина.
Утром 13 января, на трассе вблизи Броваров, произошло ДТП. Грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего, один человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Инцидент произошел в 07.15, возле поворота на село Требухов по кольцевой дороге.
Прибывшие на место аварии спасатели, извлекли тело погибшей с помощью электрического аварийно-спасательного инструмента.
Напомним, в Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами.
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