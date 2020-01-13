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Смертельное ДТП под Киевом: Грузовик влетел в легковушку

Комментариев: 4
В результате ДТП вблизи Броваров погибла одна женщина.
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Под Киевом произошло смертельное ДТП
ГСЧС

Утром 13 января, на трассе вблизи Броваров, произошло ДТП. Грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего, один человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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Инцидент произошел в 07.15, возле поворота на село Требухов по кольцевой дороге.

Прибывшие на место аварии спасатели, извлекли тело погибшей с помощью электрического аварийно-спасательного инструмента.

Напомним, в Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами.

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Теги: ДТП, грузовик, легковушка, Бровары
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    13.01.2020, 10:56
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Люди добрые, ну что же происходит?! Это же снега и обледенения еще не было.
atos    13.01.2020, 10:58
Оценка:  -16
atos
Ничего не происходит, это было и будет всегда, просто есть алени за рулём и они думают, что они умеют ездить.
Колишній-східняк    13.01.2020, 11:02
Оценка:  +16
Колишній-східняк
Но в конце прошлого и уже в этом году слишком уж много этого. Мне кажется, такого еще не было...
atos    13.01.2020, 11:06
Оценка:  -17
atos
Количество идиотов к сожалению тоже растёт
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