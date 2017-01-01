Резонансное убийство в Каховке: трех полицейских уволили из МВД

Руководство ГУНП Херсонщины провело служебное расследование в отношении действий сотрудников Каховского отдела полиции.

В результате расследования убийства мужчины в новогоднюю ночь в Каховке, трех полицейских отстранили от занимаемых должностей, трех - уволили из МВД, еще к трем сотрудникам применили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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"В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции при расследовании убийства мужчины я принял решение о проведении служебного расследования. Относительно полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания," - отметил глава Херсонской полиции Александр Прокудин.



В частности, из органов был уволен старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого.

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Также были уволены два члена следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины.



Напомним, в новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский.

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