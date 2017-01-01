Изгоняла дьявола: В Запорожье мать набросилась с ножом на детей

На данный момент дети переданы в приют.

Детей, на которых накинулась с ножом родная мать в Запорожье, передали в детский приют.

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Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей странице в Фейсбук.

После трагедии дети попали к родному дяде. После дух месяцев опеки тот отдал их в детский приют.

Мы хотим этих деток опекать пока не нашлась семья для них, если у Вас есть желание как-то помогать в этом, напишите мне. Может кто-то захочет передать подарок, либо фрукты, может как-то ещё порадовать их, мы будем очень благодарны, - говорит волонтер.

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Трагедия с детьми произошла 20 октября в доме по улице Игоря Сикорского. В тот день их мать, 30-летняя женщина, набросилась с ножом на свое чадо - трехлетнего, семилетнего и девятилетнего сыновей, сильно ранив их. Полицию вызвали соседи, которые услышали странные крики. Горе-мать набросилась на младшего сына, который просился к ней на руки, и стала душить малыша. Женщина кричала, что это "дьявольские дети". По приезду копов мать пыталась покончить с собой, порезав вены.

Детям нужна помощь facebook.com/profile.php?id=100009763652339

Женщину отправили в психиатрическую лечебницу. Ее подозревают в покушении на жизнь троих детей. Соседи говорят, что женщина была спокойной и вменяемой, но в тот день она была не в себе.

Напомним, под Одессой дети заявили в полицию на родителей. Двое детей заявили об издевательствах со стороны родителей.

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