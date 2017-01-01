Ранее судимый мужчина два года насиловал 12-летнюю падчерицу

На Днепропетровщине суд огласил приговор педофилу.

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В Днепропетровской области суд отправил за решетку мужчину, который почти два года насиловал свою 12-летнюю падчерицу. Педофил проведет в тюрьме 14 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговором Петропавловского районного суда Днепропетровской области 47-летний житель Васильковского района признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3,4 ст.152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), – говорится в сообщении.

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Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим – за умышленное убийство. Над девочкой он издевался в течение 2017-2019 годов. Он систематически насиловал 12-летнюю девочку, когда ее матери не было дома. Свою вину мужчина не признал, однако ее полностью доказали.

Напомним, под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь. Горе-отец задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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