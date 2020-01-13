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СБУ расследует дело о сбитом лайнере МАУ по трем статьям УК

Комментариев: 9
Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в связи крушением Boeing 737 МАУ.
Руководитель СБУ Иван Баканов
Руководитель СБУ Иван Баканов
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по делу крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины. 

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"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины" - сообщили в СБУ.

Напомним, спустя три дня иранские власти признали, что украинский самолет сбили военные КСИР. 

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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Теги: СБУ, Иран, Крушение Боинга, МАУ, КСИР, Тегеран
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Комментариев (9)
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Spiarmint    13.01.2020, 12:14
Оценка:  -2
Spiarmint
Путин КГБ ист . Все равно что преступник.
Spiarmint    13.01.2020, 12:07
Оценка:  -1
Spiarmint
Единственно правильно все расказать народу.А не мутить у него за спиной.Это чревато последствиями.
Spiarmint    13.01.2020, 12:06
Оценка:  -2
Spiarmint
Президент что то мутит. И думает что так проканает.Дебил он не понимает что имеет дело с преступником Путиным.Сбить самолет с людьми КГБ шнику как два пальца обо....ать Запугивали президента а пострадали люди.Это намек что следущим будет …...Польская верхушка погибла так же.
asfd0    13.01.2020, 12:01
Оценка:  -17
asfd0
Мышиная возня.
Spiarmint    13.01.2020, 12:00
Оценка:  -3
Spiarmint
РАССЛЕДУЙТЕ ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ДЕЛАЛ В ОМАНЕ?Нет дыма без огня Не спроста украинский самолет сбили.
asfd0    13.01.2020, 12:03
Оценка:  -17
asfd0
Ты с петушенковского прямого канала сбежал? )))))))))
Spiarmint    13.01.2020, 12:12
Оценка:  -1
Spiarmint
Собственной головой надо думать а не по каналам бегать.
Spiarmint    13.01.2020, 12:10
Оценка:  -2
Spiarmint
С кем встречался ?С Медведчуком?С Сурковым? О н думает что так сойдет но не понимает о последствиях.
Spiarmint    13.01.2020, 12:16
Оценка:  -1
Spiarmint
Дурилка картонная.
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