СБУ расследует дело о сбитом лайнере МАУ по трем статьям УК

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в связи крушением Boeing 737 МАУ.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по делу крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины" - сообщили в СБУ.



Напомним, спустя три дня иранские власти признали, что украинский самолет сбили военные КСИР.



Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.