Экс-глава МИД Украины назвал Трампа зависимым от Москвы

Бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что президент США Трамп зависит от решений Москвы.

Бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное президентом США Трампом, может быть связано с его зависимостью от РФ. Об этом сообщает сайт OBOZREVATEL.

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“Думаю, дает о себе знать определенная зависимость Трампа от российского руководства“, – сказал экс-министр.

Так, экс-министр допустил, что зависимость есть, особенно в контексте тех планов, которые у него были относительно строительства Trump Tower в Москве.

По мнению Огрызко, обвинения Трампа можно рассматривать как “попытку отвлечь внимание от российского следа, который является очевидным“.

Обвинять Украину во вмешательстве в американский избирательный процесс, честно говоря, не уместно. Зато то, что делали целые “фабрики троллей“ России – реально доказано и является очевидным фактом, – добавил дипломат.

Напомним, ранее Трамп назвал дело об импичменте “мошенничеством“.

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