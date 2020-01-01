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Экс-глава МИД Украины назвал Трампа зависимым от Москвы

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Бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал, что президент США Трамп зависит от решений Москвы.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
EPA/UPG

Бывший Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное президентом США Трампом, может быть связано с его зависимостью от РФ. Об этом сообщает сайт OBOZREVATEL

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“Думаю, дает о себе знать определенная зависимость Трампа от российского руководства“, – сказал экс-министр.

Так, экс-министр допустил, что зависимость есть, особенно в контексте тех планов, которые у него были относительно строительства Trump Tower в Москве.

По мнению Огрызко, обвинения Трампа можно рассматривать как “попытку отвлечь внимание от российского следа, который является очевидным“.

Обвинять Украину во вмешательстве в американский избирательный процесс, честно говоря, не уместно. Зато то, что делали целые “фабрики троллей“ России – реально доказано и является очевидным фактом, – добавил дипломат.

Напомним, ранее Трамп назвал дело об импичменте “мошенничеством“.

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Теги: США, Трамп, Украина, Россия
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