Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесские таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн

Комментариев: 3
Игрушки пытались незаконно ввести в Украину.
Контрафактные кубики Рубика
Контрафактные кубики Рубика
facebook.com/max.nefyodov

На Одесской таможне обнаружили почти восемь тысяч контрабандных головоломок “Кубик Рубика” под британским брендом Rubik`s Brand Limited, который выпускает официальные игрушки.

Читай также: На Херсонщине “черные лесорубы“ напали на лесников, есть жертвы

Об этом сообщили глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Фейсбук.

Эксперты исследовали товар и установили, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании Rubik`s Brand Limited.

Читай также: Пограничники показали погоню за контрабандистами

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав интеллектуальной собственности, а также составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость партии оригинального товара составляет около 3 млн грн.

Маркирование оказалось поддельным
Маркирование оказалось поддельным
facebook.com/max.nefyodov

Напомним, в Борисполе задержали наркокурьершу с экстази в сладостях. Правоохранители задержали женщину в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Европы. По факту открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: контрабанда, Нефедов, игрушки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    13.01.2020, 12:36
Оценка:  -18
asfd0
Просто шок а не новость.
Lyonya-Space    13.01.2020, 12:15
Оценка:  +18
Lyonya-Space
Вопрос к БМ: в данном контексте как правил писать "ввеЗти", или "ввеСти"?
Кайдаш    13.01.2020, 12:05
Оценка:  +20
Кайдаш
Для одесских таможенников нужны кубики Рубика с гранями одного цвета, и не крутятся ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь