Одесские таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн

Игрушки пытались незаконно ввести в Украину.

На Одесской таможне обнаружили почти восемь тысяч контрабандных головоломок “Кубик Рубика” под британским брендом Rubik`s Brand Limited, который выпускает официальные игрушки.

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Об этом сообщили глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Фейсбук.

Эксперты исследовали товар и установили, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании Rubik`s Brand Limited.

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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав интеллектуальной собственности, а также составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость партии оригинального товара составляет около 3 млн грн.

Маркирование оказалось поддельным facebook.com/max.nefyodov

Напомним, в Борисполе задержали наркокурьершу с экстази в сладостях. Правоохранители задержали женщину в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Европы. По факту открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

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