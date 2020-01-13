Убийца Окуевой имеет бизнес, связанный с женой Зеленского - Мосийчук

Подозреваемый в убийстве Окувой оказался бизнес-партнером окружения Зеленского.

Задержанный по подозрению в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой Игорь Редкин является бизнес-партнером ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Так, Редькин является соучредителем двух компаний: ООО “Блэк Шримп“ и ООО “Голден Фиш“. Другой соучредитель этих компаний - Юрий Аристов, нардеп от партии “Слуга Народа“ и глава парламентского комитета по вопросам бюджета.



Аристов также является одним из учредителей компании ООО “Норин плюс“, совместно с женой президента Еленой Зеленской и женой первого помощника президента Ларисой Шефир.

По словам Мосийчука, сейчас происходит безприцендетное давление на следователей со стороны лиц, которые хотят вытянуть Редькина из СИЗО.

Напомним, 12 января правоохранители задержали убийц ветерана АТО и общественного активиста Амины Окуевой. В прокуратуре Киевской области отметили, что на счету преступников еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

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