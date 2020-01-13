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Жителя Херсонской области заочно приговорили к 8 годам за помощь террористам ОРДЛО

Комментариев: 1
СБУ приговорило жителя Новой Каховки в 8 годам лишения свободы заочно за помощь сепаратистам "Л/ДНР".
Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины
facebook.com/SecurSerUkraine

В Запорожской области к восьми годам тюремного заключения заочно приговорили жителя Новой Каховки за содействие боевикам “Л/ДНР“. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте

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Как сообщают в СБУ, фигурант дела с 2014 года проводил активную антиукраинскую пропаганду и агитацию. Тогда же, во избежание уголовной ответственности, он присоединился к террористам “ЛДНР“ и занял пост замкомандира по работе с личным составом непризнанных республик.

Боевик проводил подбор кадров для поступления в террористической организации ДНР, контролировал несение дежурств, в частности, на блокпостах, в казарме, следил за выполнением приказов руководителей террористической организации среди личного состава. Он также проводил допросы захваченных в плен военнослужащих ВСУ, - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Его заочно приговорили к 8 годам заключения. 

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Напомним, ранее СБУ расследует дело о сбитом лайнере МАУ по трем статьям УК.

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Теги: СБУ, Украина, ОРДЛО
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Комментариев (1)
asfd0    13.01.2020, 12:54
Оценка:  -19
asfd0
А что там по стерненко, этот убийца так и гуляет на свободе, или для активистов в украине свой уголовный кодекс?
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