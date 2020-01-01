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Генпрокуратура открыла дело против Трубы, - нардеп

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Гончаренко рассказал, что подчиненные Рябошапки расследуют дело против Трубы.
Роман Труба
Роман Труба
Фейсбук ГБР

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что против экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы возбуждено уголовное дело.

Об этом нардеп написал на своей Facebook-странице.

Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия), - написал Гончаренко.

По данным нардепа, ведение дела поручили Главному следственному управлению полиции.

Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности - недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов - это дело чести для правоохранителей, - добавил нардеп.

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Напомним, Венедиктова жестко раскритиковала Трубу. По словам нового главы ведомства, в ГБР нарушались условия работы следователей.

 

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Теги: ГБР, Труба, ГПУ, Гончаренко
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