Бойкот окончен: Украинская делегация вернется в ПАСЕ

В Верховной Раде решили прекратить бойкот Совета Европы.

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Верховная рада Украины на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге, - сообщил нардеп.

Напомним, 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ заявила о своем отказе от участия в ближайшей сессии организации в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации.

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