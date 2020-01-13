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Бойкот окончен: Украинская делегация вернется в ПАСЕ

Комментариев: 1
В Верховной Раде решили прекратить бойкот Совета Европы.
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко / Фейсбук

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Верховная рада Украины на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге, - сообщил нардеп.

Напомним, 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ заявила о своем отказе от участия в ближайшей сессии организации в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации.

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Теги: ПАСЕ, Верховная Рада, Гончаренко
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Комментариев (1)
asfd0    13.01.2020, 13:01
Оценка:  0
asfd0
Перебесились обиженники, ну всё, в ПАСЕ теперь начнётся веселуха ))))))))))))
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