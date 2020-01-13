“Новенький домик": Экс-нардеп Тимошенко построил элитный дом в Карпатах

До депутатства на этом месте была старая хатынка.

Народный депутат 8 созыва Юрий Тимошенко построил двухэтажный дом в Коломые, на который, вероятно, он не мог официально заработать во время работы в Верховной Раде.

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Об этом сообщил журналист Василий Крутчак в Facebook.

Крутчак сообщил, что, по данным Google Maps, еще 5 лет нащал на улице Млынской, 10, где проживает господин Тимошенко, был обычный одноэтажный дом, покрытый старым шифером. Он отличался от остальных новым забором и брусчаткой перед ним.

Жители Коломыи между собой шутят, что до депутатства дом Тимошенко подпирали палки, - пишет журналист.

Дом в 2015 году facebook.com/vkrutchak

Между тем, уже в этом году на месте старого дома появился новый двухэтажный домик.

Из фотографий, сделанных уже в этом году можно увидеть, что старая хатынка была снесена, а на ее месте появился новенький красивый домик, - отметил журналист.

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Василий Крутчак подсчитал, что доходы нардепа и его родных в период с 2016 по 2018 годы, согласно их декларациям, составляли 552 085 грн. Этой суммы явно недостаточно для строительства дома.

Дом сегодня facebook.com/vkrutchak

Дом сегодня facebook.com/vkrutchak

Журналист указал на интересный факт: "стремительный финансовый рост" в декларациях экс-нардепа произошел уже после президентских выборов 2019 года. На них он был одним из кандидатов и практически полным тезкой лидера партии "Батьківщина" Юлии Владимировны Тимошенко.

Напомним, казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера. Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.

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