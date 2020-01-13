Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Новенький домик": Экс-нардеп Тимошенко построил элитный дом в Карпатах

Комментариев: 7
До депутатства на этом месте была старая хатынка.
Тимошенко на Майдане
Тимошенко на Майдане
facebook.com/vkrutchak

Народный депутат 8 созыва Юрий Тимошенко построил двухэтажный дом в Коломые, на который, вероятно, он не мог официально заработать во время работы в Верховной Раде.

Читай также: Церковь на крыше дома: В Киеве появилась странная надстройка

Об этом сообщил журналист Василий Крутчак в Facebook.

Крутчак сообщил, что, по данным Google Maps, еще 5 лет нащал на улице Млынской, 10, где проживает господин Тимошенко, был обычный одноэтажный дом, покрытый старым шифером. Он отличался от остальных новым забором и брусчаткой перед ним.

Жители Коломыи между собой шутят, что до депутатства дом Тимошенко подпирали палки, - пишет журналист.

Дом в 2015 году
Дом в 2015 году
facebook.com/vkrutchak

Между тем, уже в этом году на месте старого дома появился новый двухэтажный домик.

Из фотографий, сделанных уже в этом году можно увидеть, что старая хатынка была снесена, а на ее месте появился новенький красивый домик, - отметил журналист.

Читай также: “Я просто удачно женился”: Казак Гаврилюк прокомментировал дом в Карпатах

Василий Крутчак подсчитал, что доходы нардепа и его родных в период с 2016 по 2018 годы, согласно их декларациям, составляли 552 085 грн. Этой суммы явно недостаточно для строительства дома.

Дом сегодня
Дом сегодня
facebook.com/vkrutchak

Дом сегодня
Дом сегодня
facebook.com/vkrutchak

Журналист указал на интересный факт: "стремительный финансовый рост" в декларациях экс-нардепа произошел уже после президентских выборов 2019 года. На них он был одним из кандидатов и практически полным тезкой лидера партии "Батьківщина" Юлии Владимировны Тимошенко.

Напомним, казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера. Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: дом, Тимошенко, Карпаты, особняк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    13.01.2020, 14:04
Оценка:  -19
alex-zol
минусуй не минусуй, а майданцам под нос куй!!!!!!!!!!!!!!
PINKIPAU    13.01.2020, 14:05
Оценка:  +18
PINKIPAU
Слыхал, Путин помер. Пойдем на похороны ?
alex-zol    13.01.2020, 13:58
Оценка:  -20
alex-zol
Слава рагуляндии!!!!!
ParisMA    13.01.2020, 13:56
Оценка:  -18
ParisMA
Наконец то ! Пришло время открывать, какие с*у*к*и скрывались под личина зачинщиков Майдана- Рыголюцыи гЫдности!
Один только Садовой чего стоит со своей тупой историей про Ісусыка (да простит меня Бог) и собакой с какао! И всё равно никто его не погнал с посады мэра после скандала с мусором!
ParisMA    13.01.2020, 13:58
Оценка:  -18
ParisMA
Эти сотныки Майдана!, а Парасюк Володька с папашкой ЗЭНЫКОМ - расстреливали своих побратымів і беркутовцев. Почему об этом молчат?
А это чмо после того как оттянул голоса Тимошенкины Юлии! Пэтя-кровавый всё усцыкался что не пройдёт в Президенты - тоже РЫЛО ВСЕЯ Украинского народу ! кто мог такое в
ParisMA    13.01.2020, 13:58
Оценка:  -18
ParisMA
13.01.2020, 13:56 - за 2 минуты -18...это кабзец просто!
asfd0    13.01.2020, 13:52
Оценка:  -18
asfd0
Он его построил исключительно в память о "небесной сотне" - 100% ))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь