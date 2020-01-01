На Полтавщине в сточной яме свинофермы нашли младенца

Труп девочки направлен на экспертизу, а полиция ищет мать ребенка.

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Вечером 12 января в селе Оболонь Семеновского района на Полтавщине в сточной яме близ свинофермы местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка. Младенец был без признаков жизни, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, спустившись в сухую двухметровую бетонную яму, подняла на поверхность труп девочки. Тело направлено на экспертизу, которая должна установить, когда родился ребенок, появился он на свет мертвым или живым, сколько времени пролежал на бетоне, - пишут “Факты“.

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Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные действия: обходят дворы села, пытаясь выявить роженицу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного матерью, за что предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Запорожье мать набросилась с ножом на детей. На данный момент дети переданы в приют.

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