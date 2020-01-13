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Россияне выдают себя за сотрудников "местных органов МВД" на Донбассе

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Российские офицеры представляются сотрудниками "местных органов МВД" на Донбассе.
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк
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Российские военные выдают себя за представителей "местных органов МВД" на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. 

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"Командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечения оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Указанное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознание неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, в т. ч. с оружием", - сообщили в Министерстве.

По данным украинской разведки, российские кадровые офицеры, во время общению с гражданским населением, представляются сотрудниками "местных органов МВД" или "военных комендатур".



Напомним, жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов.

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Теги: Россияне, Донбасс, ГУР
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