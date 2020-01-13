Россияне выдают себя за сотрудников "местных органов МВД" на Донбассе

Российские офицеры представляются сотрудниками "местных органов МВД" на Донбассе.

Российские военные выдают себя за представителей "местных органов МВД" на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

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"Командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечения оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Указанное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознание неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, в т. ч. с оружием", - сообщили в Министерстве.



По данным украинской разведки, российские кадровые офицеры, во время общению с гражданским населением, представляются сотрудниками "местных органов МВД" или "военных комендатур".





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