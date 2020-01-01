Консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста - СБУ

Злоумышленники хотели отмстить журналисту за то, что он раскрыл их незаконную схему.

Во Львове мошенники угрожали послу Польши от имени журналиста. Таким образом они хотели отомстить журналисту за то, что он раскрыл их схемы по изготовлению фальшивых документов. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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Следователи СБУ установили, что двое львовян занимались незаконным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам “Карту поляка“, использую для этого фальшивые справки об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.



Когда их схему раскрыли местные СМИ, мошенники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в Генконсульство и в польскую общину Львова отсылали угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.



Во время обысков у злоумышленников были изъяты ноутбуки, телефоны и больше 30 000 евро.На данный момент продолжается следствие.



Напомним, МИД Украины вызвало посла Польши из-за скандала с деятелями ОУН.

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