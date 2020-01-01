Консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста - СБУ
Во Львове мошенники угрожали послу Польши от имени журналиста. Таким образом они хотели отомстить журналисту за то, что он раскрыл их схемы по изготовлению фальшивых документов. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
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Следователи СБУ установили, что двое львовян занимались незаконным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам “Карту поляка“, использую для этого фальшивые справки об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.
Когда их схему раскрыли местные СМИ, мошенники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которой в Генконсульство и в польскую общину Львова отсылали угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.
Во время обысков у злоумышленников были изъяты ноутбуки, телефоны и больше 30 000 евро.На данный момент продолжается следствие.
Напомним, МИД Украины вызвало посла Польши из-за скандала с деятелями ОУН.
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